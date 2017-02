Arie Stuivenberg keert niet terug als gedeputeerde vanwege een ernstige ziekte

Zoals bekend is gedeputeerde Arie Stuivenberg van provincie Flevoland sinds de jaarwisseling ernstig ziek. De afgelopen week heeft hij van zijn arts te horen gekregen dat hij uitbehandeld is. Hij gaat nu samen met zijn vrouw en kinderen de zorg zoeken die hem het meeste comfort gaat geven in deze fase. Ze doen dat in de beslotenheid van de familiekring, aldus de provincie.