Met peukie in bus ontaardt in beukie voor busschauffeur

Een buschauffeur werd op in de nacht van woensdag op donderdag mishandeld door een passagier. De politie is op zoek naar de dader.

Om 00:45 stapte een man de bus in ter hoogte van de Tolsteegbrug in Utrecht. Onenigheid ontstond zodra de chauffeur de verdachte verzocht zijn sigarettenrook uit de blazen buiten de bus. De verdachte reageerde agressief op het verzoek en schold de buschauffeur uit. De buschauffeur verzocht de agressieve man de bus te verlaten, waarop de verdachte reageerde door de chauffeur meerdere malen in het gezicht te slaan. Vervolgens vluchtte hij de bus uit.