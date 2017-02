Arrestant bijt agent in been bij aanhouding

De politie heeft woensdagmiddag in het stationsgebouw aan het Stationsplein een 47-jarige man uit Emmen aangehouden na het bedreigen van een toezichthouder.

De man pleegde hevig verzet en beet een van de agenten in zijn been. Hij is ingesloten en er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Daarbij geldt het protocol Geweld tegen politie en hulpverleners.