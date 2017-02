1 op de 4 werknemers bij Veiligheid en Justitie wil weg

Ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie ervaren een torenhoge werkdruk, slechte communicatie en een gebrek aan visie. Men is zo ontevreden dat één op de vier medewerkers van plan is om op te stappen. Dit blijkt uit vertrouwelijk onderzoek dat in handen is van het AD.

Er is bij het ministerie een tevredenheidsonderzoek gedaan onder 1.300 werknemers. Van de medewerkers is 23 procent het werk zo zat dat zij op korte termijn ander werk gaan zoeken. Dit is twee keer zoveel als bij andere overheidsinstellingen.

Het is niet de inhoud van het werk dat de medewerkers ontevreden maakt, maar over de organisatie is men een stuk minder positief.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat men met alle afdelingen in gesprek gaan om de omstandigheden te verbeteren. ‘Natuurlijk zijn deze cijfers zorgelijk. Tegelijkertijd is het niet verrassend voor een organisatie die in de wind staat en in een veranderingsproces zit’, aldus de woordvoerder.