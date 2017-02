Medewerker gemeente Arnhem gewond geraakt door beschieting met luchtbuks

De afvalcoach liep samen met een collega naar een afvalbak in de buurt van de flat om wat spullen op te ruimen. Ineens voelde hij een harde klap achter op zijn hoofd. In eerste instantie dacht hij aan een steentje, totdat zijn college vertelde dat hij flink bloedde. Tegenover Omroep Gelderland zegt het slachtoffer; ‘'Voor onze eigen veiligheid zijn we maar even weggelopen. Omdat we wat spullen waren vergeten ging mijn collega terug naar de plek, toen werd er wéér op ons geschoten. We hebben voorzichtig gekeken vanuit welke hoek wij beschoten werden, en als snel werd duidelijk dat het vanuit een flat kwam met ongeveer elf verdiepingen. Helaas hebben we niets kunnen zien.'

Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis waar het kogeltje operatief is verwijderd. Het projectiel zat onder zijn schedel in zijn nek. Het gaat redelijk met de man en heeft het ziekenhuis inmiddels weer verlaten.