Schultz geeft startsein voor aanleg eerste energieneutrale snelweg van Nederland

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft donderdag met de Nuna Solar auto het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de eerste energieneutrale snelweg van Nederland: de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. De weg wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte.

Minister Schultz: ‘We zetten met deze eerste energieneutrale snelweg van Nederland een belangrijke stap in een grote ambitie. De snelweg bij Almere zal de eerste zijn, maar zeker niet de laatste. In 2030 moeten al onze wegen, bruggen, tunnels en sluizen in hun eigen energiebehoefte voorzien. Met de verbreding van dit deel van de A6 zorgen we ervoor dat we de groei van het verkeer bij Almere kunnen opvangen. Door een deel van het traject lager aan te leggen en op- en afritten verder uit elkaar te leggen ontstaat er bovendien ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkeling.’

Bij het knooppunt A6/A27 maakt de aannemer, het consortium Parkway6, een zonnepanelenveld met tussen de 4000 en 10.000 zonnepanelen. In totaal wordt er voldoende energie opgewekt om alle verkeerssystemen en verlichting tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost te laten werken.

Extra rijstroken

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De A6 tussen Amsterdam en Almere maakt hier onderdeel van uit. Door het toevoegen van twee extra rijstroken per rijrichting verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van het gebied. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot, door een goede inpassing van de weg in het landschap en het toepassen van diverse geluidsmaatregelen zoals geluid reducerend asfalt. Het werk aan de A6 is klaar voordat de Floriade in 2022 van start gaat. De Floriade wordt aan beide zijden van de A6 aangelegd.

In de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat nadrukkelijk gestuurd op een zo laag mogelijke CO2-uitstoot tijdens de uitvoering van het project. Door slim gebruik te maken van grond en zand dat over is van andere wegwerkzaamheden en de aanvoer van bouwmateriaal per schip vindt er minder transport over de weg plaats. Door de werkwijze van de aannemer is er bovendien minder asfalt nodig en wordt er door recycling minder primaire grondstoffen gebruikt. Consortium Parkway6 B.V. die het project realiseert, bestaat uit de bedrijven Dura Vermeer Groep NV / Besix Group SA / RebelValley BV / John Laing Investments Limited. Het project heeft eind vorig jaar als tender van het jaar een Europese prijs op het gebied van duurzaamheid gekregen; de Procura+ Award.