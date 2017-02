CSI:NL toont huidige stand van zaken rond opsporing bij misdrijven

Afgelopen woensdag kregen circa vierhonderd politici, bestuurders, beleidsmakers, juristen, journalisten, wetenschappers en opsporingspartners de kans om op de Politieacademie in Apeldoorn voor één dag in de huid van een rechercheur te kruipen. Dit meldt de politie donderdag.

'Een team jonge professionals uit de opsporing organiseerde die dag CSI:NL. Deelnemers maakten er kennis met het huidige niveau van de opsporing in Nederland', aldus de politie.

Stakeholders bepalend voor toekomst CSI:NL

Deze aanwezige stakeholders zijn voor het politiekorps beeld- en beleidsbepalend als het gaat om de toekomst van de opsporing. Daarom wilden de organisatoren hen aan den lijve laten ervaren hoe de opsporingsorganisatie werkt. En hen vooral laten zien wat er nu al mogelijk is, welke grenzen worden ervaren, welke ontwikkelingen op de politie afkomen en welke ambities het korps heeft voor de toekomst.

Q-team

CSI:NL was een coproductie van de Eenheid Oost-Nederland, de Eenheid Rotterdam en de Politieacademie. Het concept is bedacht door het Q-team van de Eenheid Oost-Nederland en voor het eerst uitgevoerd in 2015. Toen nog uitsluitend voor politiemedewerkers.

Innoveren, verbinden en experimenteren

Het Q-team wordt gevormd door een jonge generatie recherchekundigen die samen met stakeholders wil werken aan een toekomstbestendige opsporing door te verbinden, te innoveren en te experimenteren. Onlangs is ook een Q-team gestart in de Eenheid Rotterdam. Deze laatste editie van CSI:NL was gericht op de samenwerking met stakeholders. Juist deze samenwerking brengt én houdt de opsporing in beweging.

Moord: serious game

De deelnemers aan CSI:NL werden verdeeld over vijfentwintig opsporingsteams. Elk team kreeg de opdracht om in een ‘serious game’ een fictieve moord op te lossen. Een advocaat met een virtual reality bril op kijkt verbaasd in het rond. Hij bevindt zich midden in de woning waar zojuist een moord is gepleegd.

Een druk op de knop en hij ziet het slachtoffer van dichtbij. Wat is hier gebeurd? De driehonderd deelnemers kregen de opdracht om diverse scenario’s te bedenken. Aanwijzingen waren niet alleen op de academie te vinden, ze zaten ook verstopt in de zestien workshops waar allerhande technieken, instrumenten en innovatieve werkwijzen aan bod kwamen.

Bruisende dag

De dag was een enorm succes. 'Gewoon even een moord opgelost. Doe ik niet iedere dag’, twitterde journalist Remco Andringa na afloop. Oud-rechercheur Michiel Princen twitterde: ‘Nagenietend van 'n bruisende dag#CSI_NL. Wat er allemaal kan in de opsporing met kennis, techniek en energie. Groot compliment organisatie!’

Ook het Q-team zelf zette Twitter in voor een bedankje. ‘Dit was #CSI_NL. Bedankt voor uw bijdrage om de opsporing in beweging te krijgen. Wij zijn Q,een nieuwe generatie. Doe met ons mee @QPolitie.