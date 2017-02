Vader met zoons opgepakt na diefstal minikraan

Het drietal kwam bij de politie in beeld na een melding van een bedrijf dat vanaf de Slabroekseweg in Nistelrode een minikraan was gestolen. Het bedrijf was zo alert om de kraan te voorzien van GPS, waardoor de locatie kon worden achterhaald.

Op het adres in Oijen trof de politie de gestolen minikraan aan, net als een gestolen zitmaaier en fiets die van diefstal afkomstig was. Er werden nog meer goederen aangetroffen, waaronder een andere zitmaaier, een bladblazer en een cirkelzaag. De onderzoekt de herkomst van de spullen.

Intussen zitten vader en zoons vast op het bureau. Het drietal wordt verhoord.