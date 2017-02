Arrestatieteam houdt 53-jarige vuurwapengevaarlijke in Dorst alsnog aan

Aan het einde van de donderdagmiddag waren er in het Brabantse Dorst mogelijk schoten gelost in de omgeving van het bosgebied.

Dat was rond 16.15 uur. De politie heeft donderdag vervolgens in een woning in Dorst aan de Rijksweg N282 naar een man gezocht die bekend staat als vuurwapengevaarlijk.

Arrestatieteam

Rond 21.00 uur arriveerde bij de woning een arrestatieteam. De politie vermoedde dat de man zich in huis bevond, maar wist dat niet zeker. Er is wel geprobeerd om contact te maken met de man, maar dat was op dat moment nog niet gelukt. Het arrestatieteam is rond 21.45 uur de woning binnengevallen maar de man werdd toen niet aangetroffen.

Bewoner gezien

De politie kreeg donderdagavond laat opnieuw een melding dat de 53-jarige man bij zijn woning was gezien. Een arrestatieteam heeft hem toen uiteindelijk rond 2.15 uur in zijn woning aangehouden.

Politiecellencomplex

De inwoner van Dorst is voor verder onderzoek en verhoor naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda gebracht, waar hij is ingesloten.