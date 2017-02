Vuurwapengevaarlijke man in Dorst alsnog aangehouden

Aan het einde van de middag zijn er in het Brabantse Dorst mogelijk schoten gelost in de omgeving van het bosgebied.

Dat was rond 16.15 uur. De politie zoekt nu in een woning aan de Rijksweg N282 naar een man die bekend staat als vuurwapengevaarlijk. Dit laat Politie Breda weten.

De provinciale weg N282 is tussen de plaatsen Dorst en Molenschot al uren afgesloten voor het verkeer. Rond 21.00 uur is er bij de woning een arrestatieteam gearriveerd. De politie heeft een vermoeden dat de man zich in huis bevindt, maar weet dat niet zeker. Er is wel geprobeerd om contact te maken met de man, maar dat is nog niet gelukt. Dit meldt Omroep Brabant donderdagavond. Inmiddels meldt de omroep dat het arrestatieteam rond 21.45 uur de woning is binnengevallen.

De lokale omroep meldt ook dat de man vorig jaar ook al eens is aangehouden, omdat hij met een luchtbuks op een prullenbak had geschoten. Toen werd hij opgepakt door een arrestatieteam.