In het voorjaar nieuwe zoektocht naar stoffelijke resten en bezittingen slachtoffers MH17

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er in de lente op verzoek van Nederland opnieuw gezocht zal worden naar stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van vlucht MH17.

Volgens de de minister hebben 'contactpersonen in de regio' dat aan Nederland kenbaar gemaakt. In de brief staat ook dat nederland zo nodig kan helpen bij het uitkammen van het terrein.

Stukje bot

Nadat een journalist onlangs naar buiten bracht dat hij een stukje bot had meegenomen van de rampplek in het oosten van Oekraïne, dat, zo later bleek, van een van de MH17-slachtoffers was, was onrust ontstaan onder de nabestaanden. Toen de journalist aangaf dat er nog veel meer te vinden zou zijn. drongen de familieleden van de slachtoffers aan op een nieuw onderzoek in het gebied waar het toestel neerstortte. Dit meldt de NOS donderdagavond.

Gebied in handen separatisten

Het gebied waar opnieuw gezocht gaat worden, is nog altijd in handen van pro-Russische separatisten. Bij eerdere zoekacties zijn afspraken gemaakt met de autoriteiten in rebellengebied, die overigens niet worden erkend door Nederland. Minister Blok schrijft in zijn brief niet welke basis er is voor de nieuwe zoekactie en wie de "contactpersonen in de regio" zijn.

Veel onduidelijkheid

Het Openbaar Ministerie schrijft op de eigen website dat er nog altijd veel onduidelijk blijft aan de radarbeelden die de Russische Federatie beschikbaar heeft gesteld aan het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Dat wordt vooral veroorzaakt door het ongebruikelijke en afwijkende format waarin de radargegevens zijn aangeleverd. Er kan daarom nog niet met zekerheid worden vastgesteld of de beelden authentiek zijn en wat de beelden precies laten zien.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 met een Russische Buk-raket neergehaald boven het strijdgebied in Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen daarbij om.