Grote integrale actie van hulpdiensten en partners in Schiedam-Zuid

De brandweer controleerde in samenwerking met medewerkers van Toezicht & Handhaving het parkeergedrag in de wijk. Indien voertuigen dusdanig verkeerd geparkeerd stonden dat de brandweerwagen hierdoor er nauwelijks meer door kon werd een waarschuwings-bekeuring gegeven. Op deze bon staat wel het bedrag van de boete (140 euro) en wordt de overtreding in het systeem geregistreerd, maar zit er nog geen sanctie aan vast. Indien het zelfde voertuig later nogmaals betrapt wordt op hinderlijk parkeren wordt de bekeuring wel gegeven.

De toezichthouders van Toezicht & Handhaving van de gemeente controleerden ook op overlast van honden en gingen na of de mensen die in een woning waren daar ook daadwerkelijk waren ingeschreven. Ook de diverse bedrijven en horeca werden onderworpen aan een controle. De politie en douane gaven ondersteuning op diverse controleplaatsen.