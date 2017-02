Plofkrakers Chaam na nachtelijke wilde achtervolging aangehouden

Het incident gebeurde rond 2.50 uur. De politiemeldkamer kreeg enkele meldingen dat vermoedelijk vier daders in een personenauto waren gevlucht richting Ulvenhout en Breda. Onmiddellijk werd een groot onderzoek gestart.

Sporenonderzoek

De geldautomaat bleek eigendom van de Rabobank. De omgeving aan de kruising werd afgezet voor een sporenonderzoek.

Politiehelikopter

Gelijktijdig werd een zoektocht naar de vluchtauto en de daders gestart. Rond 3.30 uur werd de mogelijke auto met de daders gespot op de A15 van Gorinchem richting Nijmegen. De politiehelikopter was ook reeds gewaarschuwd en volgde het voertuig. Meerdere politie-eenheden op de weg probeerden bij de vluchtauto te komen. Tijdens de achtervolging werd met zeer hoge snelheden gereden. Een politieauto raakte hierbij beschadigd.

Politiecellencomplex

Na een lange achtervolging werd rond 3.45 uur de vluchtauto in Meerkerk staande gehouden. De vier inzittenden zijn aangehouden en voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda gebracht. De leeftijden van de mannen zijn 19 (2x); 26 en 30 jaar. Drie van hen zijn zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een van de 19-jarige jongemannen komt uit Liverpool. De personenauto is voor verder onderzoek door een bergingsbedrijf weggesleept.

Buit

Er is nog geen aangifte opgenomen van de Rabobank. Momenteel is nog onbekend of en wat er is weggenomen.