Zo'n 140.000 twintigers tussen de 23 en 27 jaar zitten thuis op de bank

Volgens de MBO-Raad dreigt er een verloren generatie te ontstaan van 140.000 twintigers tussen de 23 en 27 jaar die geen werk heeft of geen opleiding volgt. De MBO-Raad zegt dat er nu actie nodig is.

Tegenover het AD zegt MBO-Raadvoorzitter Ton Heerts dat de groep in grofweg drie groepen is op te delen. Tot een jaar geleden werd een groep doorgestuurd naar de sociale werkplaatsen. Sinds de afschaffing van de sociale werkvoorziening moeten zij aan het werk bij bedrijven en organisaties met loonkostensubsidies. Dit is volgens Heerts mede door de crisis niet goed gelukt.

Een tweede groep is wel in het bezit van een diploma en hebben gewerkt, maar raakte werkeloos. ‘Mensen die vroeg van school gingen en werk vonden in de horeca of supermarkt, maar eruit werden gegooid op het moment dat ze op hun 23ste een volledig loon moesten krijgen’, aldus Heerts.

De derde groep is van school gegaan zonder diploma. Net als de twee voorgaande groepen kunnen zij niet terugvallen op de bijstand. Deze is niet meer beschikbaar voor mensen tot 27 jaar. Ze hebben soms kleine baantjes of werken zwart.

Het plan van de MBO-Raad is de groep twintigers een jaar lang een opleiding te geven en te coachen via leer-werkplekken. Zo doen ze werkervaring op. Dit moet de kans op een baan aanzienlijk vergroten. Volgens Heerts is er werk genoeg. ‘De bouw heeft tienduizenden mensen nodig en ook in de techniek is er volop werk.’