Pizzakoerier gewond na aanrijding

Bij een aanrijding op de Noorderstraat is donderdag aan het einde van de middag een 20-jarige bromfietser gewond geraakt. De jongeman was onderweg om pizza’s te bezorgen toen hij werd aangereden door een 35-jarige automobilist Hoogezand.

De autobestuurder sloeg af en zag daarbij de pizzakoerier over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. De 20-jarige raakte gewond en werd daarom per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Verkeersspecialisten van de politie doen nader onderzoek naar de aanrijding.