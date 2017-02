Meer hondenpoep op straat in februari en maart in Leeuwarden

Het líjkt niet alleen zo, maar volgens de gemeente Leeuwarden is het ook écht waar: er ligt meer hondenpoep op straat in februari en maart. Daarom voert de gemeente campagne met het motto: Een schone gemeente, daar zijn we niet vies van! Een echt baasje houdt het schoon!

Waarom meer hondenpoep?

Het meest logische antwoord is dat veel hondeneigenaren poep opruimen, maar een aantal doet dat niet. Vooral in de winterperiode, als de sociale controle minder is, er minder gemaaid en geschoffeld wordt en de hondenpoep minder snel afbreekt, kan de hondenpoep zich dus letterlijk ophopen. Vooral mannelijke hondenbezitters laten de behoefte van hun dierenvriend wel eens liggen.

Campagne

De wijken en dorpen helpen een handje mee. Zij ontvangen posters en kopij voor in de wijk- en dorpskranten. De komende weken controleert de gemeente extra bij overlastlocaties in de gemeente. Hier komen ook de campagneborden. Handhavers geven voorlichting en verbaliseren bij overtredingen. Hondenbezitters die de poep opruimen, worden beloond met biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes.

Voorzieningen

Een hond is een gezellig huisdier waar veel mensen iedere dag plezier aan beleven. Heerlijk samen een wandeling maken in het Leeuwarder Bos of ravotten op één van de hondenstrandjes. Gemeente Leeuwarden legt goede voorzieningen aan en heeft duidelijke regels voor hondenbezitters. Inmiddels telt de gemeente ruim vijftig hondenlosloopterreinen, van klein tot groot en van hondenstrandje tot –speelveld.