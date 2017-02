Wintersporters moeten rekening houden met lange files

Zaterdag 18 februari verwacht de ANWB topdrukte op de wegen in Frankrijk en Duitsland. Maar ook in Zwitserland en Oostenrijk verwacht de verkeersdienst extra drukte vanwege de winterse neerslag.

Vergeet de sneeuwkettingen niet!

Sneeuwkettingen bieden extra grip en veiligheid als wegen besneeuwd zijn of als er sprake is van ijzel. Daar waar zelfs winterbanden tekort schieten, zorgen sneeuwkettingen ervoor dat je veilig de weg op kunt met je auto. Dus ook als je winterbanden hebt, is het verstandig om sneeuwkettingen mee te nemen als je op wintersport gaat.

Meer ongelukken op de pistes

Bij de ANWB Alarmcentrale meldden zich tot dusver 793 onfortuinlijke wintersporters. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft volgens de alarmcentrale van de ANWB te maken met veel ‘aanski-ongelukken’ op de drukke pistes. Problemen met de knie staan met stip op één, gevolgd door enkel- en beenfracturen. Op de derde plek staan arm- en polsfracturen. De Alarmcentrale verwacht de komende weken nog veel hulpverleningen uit te voeren nu het merendeel van de Nederlandse wintersporters vertrekt.