Jongen voor vierde keer betrapt zonder rijbewijs na achterervolging

De politie hield in de nacht van donderdag op vrijdag vier inzittenden van een personenauto aan in Leeuwarden. Het rijgedrag van de bestuurder viel op doordat hij met grote snelheid en diagonaal over het Cambuurplein reed. Nadat hij zijn auto in een parkeervak parkeerde stopte de politie bij het voertuig om deze te controleren.