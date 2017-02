Ex-partner door geweld omgebrachte Susanna Boon opnieuw aangehouden

De rechter-commissaris heeft afgelopen woensdag een man in bewaring gesteld op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn toenmalige partner Susanna Boon. De politie had de man op 19 april 2016 ook al aangehouden.

Susanna Boon (51) werd sinds 8 januari 2016 vermist. Zij verliet die nacht na een ruzie met haar partner hun Amsterdamse woning en keerde niet terug. Onderzoek volgde en in verschillende opsporingsprogramma’s werd aandacht gevraagd voor de vermissing. Het lichaam van Susanna Boon werd op 29 maart door een wandelaar in Nunspeet aangetroffen. Sectie wees uit dat ze door geweld om het leven was gekomen.