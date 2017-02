Man gewond na afgaan knalpatroon in woning met vuurwapens

Donderdag is een 23-jarige man uit Wezep lichtgewond geraakt toen, tijdens werkzaamheden in een woning aan de Hoofdweg in Emst, een patroon ontplofte. 'Na onderzoek van de politie werden in de woning twee vuurwapens en meerdere patronen aangetroffen', meldt de politie vrijdag.

Gaswerkzaamheden

De man was in de woning bezig met gaswerkzaamheden toen er plotseling een knal was. De man ontdekte vervolgens dat hij lichte verwondingen had aan zijn hand. Hij is bij de huisartsenpost aan zijn verwonding behandeld.

Knalpatroon

De verwonding bleek te zijn ontstaan doordat er gereedschap was gevallen op een, in de woning aanwezig, knalpatroon. De gealarmeerde politie vond na het incident in de woning twee vuurwapens en meerdere knalpatronen. De bewoner, een 24-jarige man uit Emst, is aangehouden en krijgt proces-verbaal. De wapens en de munitie zijn in beslag genomen.