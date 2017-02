Varkenshouder uit Ruurlo krijgt werkstraf voor het laten verhongeren 400 varkens

Een 36-jarige man uit Ruurlo is door de economische politierechter veroordeeld tot een werkstraf voor het laten verhongeren van zijn dieren. Dit heeft de rechtbank in Arnhem bekendgemaakt.

'De man kreeg een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden opgelegd. Voor de voorwaardelijke straf geldt een proeftijd van 3 jaar. Tijdens deze proeftijd mag de man ook geen dieren houden', aldus de rechtbank.

NVWA

In april 2016 maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekend dat er 400 dode varkens en 5 schapen waren aangetroffen in een stal in Ruurlo. De beesten waren omgekomen door honger en dorst.

Straf conform eis

De straf is conform de eis van de officier van justitie. Volgens zijn advocaat was de man verminderd toerekeningsvatbaar, maar hier ging de economische politierechter niet in mee. Hoe het zover heeft kunnen komen blijft onduidelijk en dat baart de economische politierechter zorgen. De man kende een periode waarin hij zijn verantwoordelijkheden niet nam en deed alsof de problemen niet bestonden. In vergelijkbare zaken wordt in de regel een onvoorwaardelijke celstraf opgelegd.

Bedrijf beëindigd

Wat in het voordeel van de man spreekt, is dat hij niet eerder met justitie in aanraking is geweest, dat hij de opwaartse lijn te pakken heeft en gelijk hulp heeft gezocht. Daarnaast heeft de man zijn bedrijf beëindigd en hiermee is het risico op herhaling op de korte termijn verdwenen. Tot slot weegt de rechter mee dat de man werk heeft en dat de zaak veel media-aandacht heeft gehad.