Man (22) verdacht van uitreispoging naar Syrië in cel

Een 22-jarige man uit Den Haag is donderdag door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld. Dit heeft het Openbaard Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

Syrië

De man wordt verdacht van een poging tot uitreizen naar het strijdgebied in Syrië in oktober 2015, met de bedoeling zich daar aan te sluiten bij een terroristische organisatie', aldus het OM.

De man is afgelopen dinsdag in Den Haag aangehouden. De verdenking tegen de man is recent ontstaan.