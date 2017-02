Staatsbosbeheer stopt met particuliere bomenkap na dodelijk ongeval Drenthe

Dodelijke ongeval Emmen

Staatsbosbeheer komt tot deze maatregel na uitgebreid onderzoek naar aanleiding van enkele recente ongevallen waarbij zelfs één met dodelijke afloop in Emmen. Het zagen was in januari al opgeschort na het dodelijk ongeval in Drenthe dat het leven kostte van een 58-jarige man uit Hengelo.

Daarom wordt in alle gebieden de brandhoutoogst op stam voor particuliere houtzagers beëindigd. Het gaat om kleine contracten met een maximum van 15 m3 per contractant, waarbij de particulier door Staatsbosbeheer aangewezen bomen zelf omzaagt om het hout thuis te gebruiken.

Veiligheid en professionaliteit

In totaal zijn er in heel Nederland zo’n 2000 klanten die bij Staatsbosbeheer een dergelijk contract hebben. Ze worden persoonlijk geïnformeerd. 'We realiseren ons dat dit besluit voor de vele, vaak trouwe klanten vervelend is. Maar omdat veiligheid en professionaliteit in onze gebieden de hoogste prioriteit hebben, konden we niet anders dan dit besluit nemen', aldus Staatsbosbeheer.

Contracten

De huidige contracten lopen tot 15 maart, het begin van het broedseizoen. Klanten krijgen het bedrag van het eventueel nog niet geoogste hout op hun rekening terug gestort. In sommige gebieden bestaat de mogelijkheid dat de boswachter zelf het resterende hout velt en kort, waarna de klant het zonder extra bijkomende kosten af kan komen halen.

Voortgang

De komende maanden onderzoekt Staatsbosbeheer hoe in de toekomst om te gaan met de verkoop van brandhout aan particulieren. Vast staat al wel dat het vellen van bomen door particulieren niet meer zal worden toegestaan. Staatsbosbeheer zal dus geen brandhout op stam meer verkopen aan particulieren.

In plaats daarvan wordt de mogelijkheid onderzocht brandhout als geveld langhout aan de bosweg aan te bieden. Dit hout mag dan onder voorwaarden door de klant zelf aan de bosweg worden gekort.

Hij of zij dient dan wel aan nog nader te bepalen opleidingseisen te voldoen. Ook de optie om met een contract geveld en gekort hout tot een lengte van twee meter zelf af te halen, wordt in het onderzoek meegenomen.