Boerderij Leimuiden blijkt verkooppunt drugs

Vrijdag heeft het politieteam Nieuwkoop-Kaag en Braassem, onder leiding van de rechter-commissaris, een instap gedaan in een boerderij aan de Vriezenweg in Leimuiden. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Informatie

'De politie had informatie over vermoedelijke drugshandel vanuit het pand en heeft daar eerst onderzoek naar gedaan. Afgelopen weken hebben agenten geconstateerd dat er veel personen in de avond- en nachtelijke uren aan de deur kwamen die het vermoeden van drugshandel versterkten', aldus de politie.

Drugs en versnijdingsmiddelen

De bevindingen uit het onderzoek naar drugshandel leidde nu naar deze instap. De politie trof in het pand, behalve verdovende middelen, ook versnijdingsmiddelen aan. De drugs, versnijdingsmiddelen en gegevensdragers zijn in beslaggenomen voor verder onderzoek.

Drie aanhoudingen

Tijdens de instap werden een 29-jarige man uit Leimuiden, een 36-jarige man uit Lisse en een 31-jarige man uit Abbenes, aangehouden. De politie doet nader onderzoek naar de verdachten en de drugshandel.