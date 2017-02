Tilburg University doet aangifte tegen oud-decaan wegens verduistering via familiebedrijf

Koen Becking de voorzitter van het college van bestuur heeft de aangifte “tegen een oud-medewerker van de wetenschappelijke staf” aan het NPO Radio 1 programma Argos (VPRO/HUMAN/VARA) bevestigd. Volgens ingewijden heeft de oud-decaan meer dan een miljoen euro laten uitbetalen aan bedrijven van familieleden. Dit meldt het programma Argos op de website.

Uitbesteding begeleidingswerkzaamheden

In de periode 2007-2015 was professor Arie de R. decaan van de faculteit Humanitas van Tilburg University. Vanwege de grote werkdruk zou hij van de universiteit een van zijn begeleidingswerkzaamheden hebben mogen uitbesteden. Voor deze begeleidingsactiviteiten zou de oud-decaan het bedrijf I’Solo Tisera in Gorinchem in, dat gespecialiseerd is in pedicure en andere cosmetische behandelingen hebben ingeschakeld. Dit bedrijf staat op naam van de partner van het nichtje van de oud-decaan. Nadat er intern vragen werden gesteld over de omvang van de uitgegeven bedragen, en of deze werkzaamheden niet openbaar zouden moeten worden aanbesteed, schakelde Arie de R. een tweede bedrijf in: Thoben Research & Consult. Deze onderneming bleek op naam van zijn neef te staan. Volgens de universiteit kwamen de misstanden aan het licht tijdens routinecontroles.

Aanzienlijke bedragen

Het is niet bekend hoeveel geld dit de universiteit heeft gekost. Voorzitter Koen Becking heeft tegenover Argos bevesigd dat het om 'aanzienlijke bedragen' gaat. Ingewijden hebben het over meer dan een miljoen euro.

Kwaliteit

De oud-decaan zegt tegen Argos dat zijn werk tonnen heeft opgeleverd voor zijn werkgever, omdat de promoties tot een goed einde zijn gekomen. Hij noemt het gegeven dat de bedrijven op naam stonden van familieleden irrelevant. "Waar het om gaat is hun deskundigheid. En die deskundigheid heeft zich bewezen in de begeleiding van al die promoties die tot een goed einde zijn gekomen.” Zonder inschakeling van deze bedrijven waren volgens hem al die promoties niet afgerond.

Extern onderzoek

De universiteit heeft een externe partij onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de begeleiding. Het rapport daarvan is nog niet beschikbaar.