Twee mannen in Bergen op Zoom aangehouden voor afpersing

Het tweetal is vrijdagmiddag door agenten aangehouden. De 21-jarige verdachte werd in zijn woning aan de Rijsselbergen opgepakt. Dat gebeurde rond 13.42 uur. De andere verdachte, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, werd in de buurt van de Rijsselbergen aangehouden. Dat gebeurde eind van de middag. De 31-jarige man is ex-lid van een Outlaw Motor Gang (OMG). De aanhoudingen vonden buiten heterdaad plaats op last van de officier van justitie. De politie doet verder geen mededelingen over de inhoud van de zaak. Het tweetal is ingesloten voor verder onderzoek.