'Broer Wilders zegt met de dood te zijn bedreigd'

Paul Wilders, de broer van Geert Wilders, zegt dat hij 'talloze' keren met de dood is bedreigd door PVV-aanhangers, zo liet hij vrijdag weten.

Paul Wilders zit politiek gezien totaal niet op een lijn met zijn broer Geert. Zij uitspraak is een reactie op een tweet van Geert Wilders waarin de PVV-leider erop wees dat hoe zwaar hij beveiligd moet worden vanwege de dreiging. Dit schrijft de Volkskrant.

Op Twitter schrijft Paul Wilders: 'Wat 1 "luxe" #wilders .Talloze (doods)bedreigingen van veelal #pvv aanhangers hier. Hoe zou dat nou komen, Geert?' In de afgelopen jaren heeft Paul Wilders duidelijk kenbaar gemaakt dat hij het niet eens is met de uitspraken van zijn broer. Maar dat aanhangers van de PVV hem bedreigden was nog niet bekend.