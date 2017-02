Agenten houden man aan na brandstichting flatwoning

Agenten hielden zaterdagochtend een 43-jarige man uit Hoogvliet aan voor brandstichting in een flatwoning aan de Schakelweg.

De brand brak rond 5.40 uur die ochtend uit. De bewoonster van de flat is vanwege het inademen van rook ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

De politie kreeg zaterdagochtend een melding van een verdachte situatie waarbij een man van een balkon van een flatwoning klom. Diverse politie-eenheden gingen poolshoogte nemen toen de melding kwam dat bij de dezelfde flat sprake zou zijn van brandstichting. Direct werd de brandweer gealarmeerd, die opschaalde naar middelbrand. Met verschillende blusvoertuigen wisten brandweerlieden het vuur binnen korte tijd onder controle te krijgen. Omliggende woningen werden uit voorzorg onderzocht. Niemand hoefde echter zijn woning te verlaten. Een paar mensen zijn nog even gecheckt door ambulancepersoneel, maar bleken ongedeerd. De bewoonster van het pand is ter plekke behandeld in verband met lichte rookvergiftiging.

Ondertussen hielden agenten buiten ter hoogte van de Kruisnetlaan een man aan die voldeed aan het signalement van de man die van het balkon was geklommen. De politie nam hem mee naar het bureau op verdenking van diefstal en brandstichting.