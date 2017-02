Roemer: 'PvdA heeft links verkwanseld'

Dat het niet zo goed gaat in de peilingen met de peilingen met de SP komt volgens fractievoorzitter Emile Roemer door het slechte regeerwerk van de PvdA.

Roemer zegt in een interview met Het Financieele Dagblad: 'De PvdA heeft links aardig verkwanseld. Daar heb ik ook last van.' Volgens Roemer zijn de slecht vooruitzichten voor de SP bij de tweede Kamerverkiezingen van 15 maart aan de PvdA te wijten. De sociaal-democraten zouden nietalleen zichzelf hebben verrrden door met de VVD te regeren, maar daarmee het vertrouwen in heel links hebben geschaad.

Opmerkelijk genoeg profiteert de SP niet van het zetelverlies van de SP. De partij van Emile Roemer schommelt in de peilingen tussen de 11 en de 13 zetels. Roemer zegt in het interview dat de PvdA de indruk heeft gewekt ‘dat met een links verhaal blijkbaar niet geregeerd kan worden’. De SP wordt daardoor niet als goed alternatief gezien.