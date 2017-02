Politie houdt twee verdachten aan na zware mishandeling 15-jarige tiener

Op het Bisonspoor in Maarssen is vrijdagmiddag een jongen zwaar mishandeld.

Rond 15.15 uur zagen agenten een groep van acht jongens wegrennen vanaf het Bisonspoor de Duivenkamp in. Op het Bisonspoor zagen zij een 15-jarige jongen uit Breukelen die flink letsel had in zijn gezicht. Hij was ook even buiten kennis geweest. Slachtoffer en getuigen gaven aan dat de verdachte met een groepje was weggerend. Degene die voldeed aan het opgegeven signalement, een 13-jarige jongen uit Utrecht, werd aangehouden bij de brug over de A2. Hij is meegenomen naar het politiebureau en in verzekering gesteld. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

Na de mishandeling was het onrustig op het Bisonspoor en een getuige meldde rond 17.00 uur dat vijf personen in een auto een taser bij zich hadden. Agenten controleerden de inzittenden en troffen een taser aan. Deze werd in beslaggenomen. De eigenaar, een 16-jarige jongen uit Maarssen, werd aangehouden.