TUI-vliegtuig doet noodoproep vanwege brandstoftekort: 'Mayday mayday'

Vanwege de dichte mist boven Schiphol moest de TUI-Dreamliner met vluchtnummer OR318, die uit Miami kwam, evenals andere toestellen een tijdje rondjes vliegen boven de Noordzee. De Dreamliner moest echter na tien minuten bij de luchtverkeersleiding een verzoek indienen om voorrang te krijgen bij het landen vanwege een dreigend brandstoftekort. Dit laat TUI Nederland weten aan Noord-Holland Nieuws, zo meldt de krant.

Mayday mayday

Een van de piloten van vlucht OR318 doet de mededeling "mayday mayday mayday fuel Orange 318", zo is op geluidsopnames van de luchtverkeersleiding is te horen. 'Orange' is de roepnaam van TUI Nederland in het radioverkeer. Het toestel krijgt vervolgens toestemming om te landen op de Polderbaan. Op Schiphol stonden brandweer en ambulances, zoals het protocol dat voorschrijft bij een noodoproep, al klaar. Eenmaal geland kon het vliegtuig zelf naar de gate taxiën. De passagiers zouden weinig van de begeleidende hulpdiensten hebben gemerkt, aldus een zegsvrouw van TUI.