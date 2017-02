30.0000 huishoudens in Gelderse gemeenten zonder water door lekkage

Door een groot gebied zonder water zit hebben de hulpdiensten opgeschaald om noodvoorzieningen te treffen. Volgens Omroep Gelderland doen er zich problemen voor in verzorgingshuis Lobede in Tolkamer. Er is geen water om koffie te zetten, maar ook niet voor het innemen van medicijnen. Er zouden momenteel veel mensen griep hebben in het verzorgingshuis. In een aantal supermarkten is het water inmiddels uitverkocht.

In eerste instantie werd gedacht dat de storing snel verholpen kon worden, maar deze zal zeker tot zondagmiddag aanhouden. Een woordvoerder van waterleidingbedrijf Vitens laat aan de regionale omroep weten: ‘'Er lopen drie leidingen onder de IJssel. We dachten dat het lek in één van de leidingen zat en hebben die afgesloten. Nu blijkt dat het probleem ergens anders zit. We gaan dat lek nu traceren, maar we weten nog niet hoelang het gaat duren.' Na onderzoek bleken er twee lekker te zijn in de aanvoer van water.

Inmiddels komt er bij verschillende huishoudens weer water uit de kraan. De druk is nog niet optimaal en kan het water bruin zijn