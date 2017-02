Snelweg dicht na ongeval met meerdere voertuigen bij Best

De snelweg tussen Liempde en Best is zondagochtend enige tijd afgesloten geweest wegens een ongeval met meerdere voertuigen

Minstens vijf personenauto's kwamen hierbij in botsing met elkaar. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog niet bekend. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse en controleerde de betrokkenen. Niemand raakte dusdanig gewond, er hoefde dus niemand naar het ziekenhuis. Met behulp van de brandweer werd de linker rijstrook vrijgemaakt zodat het vastgelopen verkeer het ongeval kon passeren. Later werd deze rijstrook weer geheel opengesteld voor het overige verkeer. Een bergingsbedrijf heeft alle voertuigen afgesle