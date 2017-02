GroenLinks op hoogste aantal zetels in peiling Maurice de Hond

Opnieuw zijn er weinig verschuivingen te zien in de jongst peiling van Maurice de Hond. Het doorrekenen van de partijprogramma’s van de verschillende partijen heeft (nog) geen invloed gehad.

De PVV moet deze week een virtuele zetel afstaan en zakt hier mee naar 29. De VVD krijgt er één bij en komt op 25 zetels. Het gat tussen de PVV en VVD wordt dus kleiner.

GroenLinks doet het goed in de peiling. Met 18 zetels is dit de hoogste score die door De Hond is vastgesteld.

Het is duidelijk dat de kiezer tussen de 35 en 64 jaar de meeste voorkeur hebben voor de PVV. Kiezers boven de 65 zijn verdeeld over de PVV, VVD en CDA.