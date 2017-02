Politie onderzoekt overval pizzeria Cappele

De politie is op zoek naar de man die zaterdagavond 18 februari rond 22.45 uur de pizzeria aan het Slotplein overviel. Er is een summier signalement bekend (blank, 25-28 jaar, 1.90-9.95m lang, breed postuur, beige of blauwe jas). Mensen die tips hebben wordt gevraagd contact op te nemen via 0900-8844.