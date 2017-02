Automobilist crasht na wilde achtervolging

Rond 20.45 uur zagen surveillerende agenten de man rijden op de Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan en besloten tot een routinecontrole. De automobilist besloot gelijk om zijn snelheid te verhogen en negeerde het stopteken. De achtervolging voerde door de wijk Hogeland, over de A2 richting Amsterdam om vervolgens bij Nieuwegein de snelweg weer af te gaan. Hierna ging hij opnieuw de rijksweg A2 op in de richting van Maastricht. Op de rijksweg werd een snelheid van zeker 180 km/uur bereikt.

Alcoholgebruik

Bij de afslag Vianen besloot de verdachte de rijksweg weer te verlaten en reed hij de Westelijke Parallelweg op. Daar verloor de bestuurder de macht over het stuur en kwam tot stilstand tegen de reclameborden die rechts van de rijbaan in de berm staan. De bestuurder kon hierna worden aangehouden en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Na medisch onderzoek werd de verdachte, een 42-jarige inwoner van Vianen, ingesloten. Van de bestuurder werd bloed afgenomen in verband met zijn alcoholgebruik. Het rijbewijs van de Vianer is ingevorderd en hij krijgt een proces-verbaal.