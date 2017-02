Vrouw gooit voor vierde keer stenen tegen ruiten politiebureau

In Oosterwolde heeft een 30-jarige vrouw uit die plaats voor de vierde keer ruiten van een politiebureau vernield. De vrouw kwam op haar fiets en begon tegels tegen de ruiten te gooien.

Volgens Omrop Fryslân heeft de vrouw dit in de nacht van donderdag op vrijdag ook al gedaan. Toen kwamen er sterren en barsten in de ruiten. Deze werden door noodruiten tijdelijk gerepareerd en de vrouw had het deze keer op de noodruiten voorzien.

De politie laat aan de regionale omroep weten dat de vrouw een bekende van hun is en niet te weten waarom de vrouw dit doet.

De vrouw werd vorig jaar ook al een paar keer aangehouden. Toen belde ze in de nacht soms wel honderd keer het alarmnummer 112. De vrouw wordt steeds aangehouden, maar geeft geen verklaring voor haar gedrag. De strafbare feiten zijn niet zwaar genoeg om de vrouw vast te houden. Na het opmaken van een proces-verbaal wordt de vrouw weer heengezonden.

De GGD bemoeit zich inmiddels ook met de zaak. Deze vindt het niet nodig om de vrouw gedwongen te laten opnemen.