Wilders zegt ook RTL-debat in Carré af

Geert Wilders heeft na het afzeggen van het RTL-Nieuws premiesdebat ook het debat in Carré afgezegd die door RTL Nieuws, BNR en Elsevier op 5 maart wordt georganiseerd. Dit laat de partijleider via twitter weten.

Wilders is boos op RTL omdat zij een interview hebben gedaan met zijn broer. Hierover laat hij via Twitter weten: Wat een ongelooflijk laaghartig tuig is @RTLnieuws om mijn familie bij de campagne te betrekken. Walgelijk. In het interview spreekt Paul Wilders zich kritisch uit over zijn broer.

NOS-verslaggever Wilco Boom vraagt zich af na de tweet van Wilders of hij nog mee doet aan het debat. Wilders antwoord hierop dat RTL de boom in kan. Niet veel later Twittert Wilders: Bye Bye RTL. Twee grote debatten dus nog: 13 maart tegen Rutte bij EenVandaag en 14 maart tegen Asscher bij NOS.