Henk Alssema gaat door bij VV Aduard2000

Dat het geen makkelijk seizoen zou worden in de tweede klasse dat wisten ze in Aduard. Mede door het aantal blessures zijn er weinig punten behaald. “Als bestuur kun je dan je trainer en staf naar huis sturen, maar zo werken wij niet in Aduard. De spelers en het bestuur hebben vertrouwen in Henk Alssema, Ron Loof, Lammert Mulder, Jan Marten Eggens en Arjan Ludema” zegt voorzitter Jacob Klaas Star.

Het bestuur is overtuigd van het kunnen van spelers en staf, de tweede klasse is een goede leerschool voor de vereniging. “Het is al mooi dat we als dorp de vereniging in stand kunnen houden, dat we dan nog mee doen in de tweede klasse tegen grote verenigingen als Zuidhorn en DZOH, zegt genoeg over het niveau waarop zij presteren.”

“Ik ben begonnen aan deze klus bij Aduard, omdat ik vertrouwen heb in de club en de mensen, dat ik het vertrouwen krijg van bestuur en spelers om door te gaan, doet mij en de staf goed” aldus Henk Alssema. “We hebben een mooi groep spelers. Het bestuur is in staat om een kleine vereniging er goed uit te laten zien. Sponsoren blijven bij de vereniging en zorgen voor een goede uitstraling. Ja nu de punten nog, dat klopt. Ik vind het mooi om te zien dat het bestuur en vrijwilligers zich blijven inzetten. Alles eromheen draait goed bij ons. En die punten komen!” volgens een bijna tevreden Ron Loof.

Aduard2000 is een kleine vereniging met 230 leden. Alle jeugdteams zijn nog vertegenwoordigd en de groei zit met name in het 30+ voetbal bij de dames en het 40+ bij de heren.

De inzet van de staf en vele vrijwilligers zorgt ervoor dat Aduard2000 optimistisch is over de toekomst. Of dat in de tweede klasse zal zijn? “Wij sluiten niets uit! De afgelopen 825 jaar zijn er vaker wonderen in Aduard gebeurd” zegt de voorzitter.