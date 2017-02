Feyenoord scoort toch wel, ook tegen ADO

"Ik twijfelde er niet aan dat we zouden scoren." Dat was het commentaar van Eric Botteghin na de zwaarbevochten zege van Feyenoord bij FC Twente, twee weken geleden. De Braziliaan kon diep in de tweede helft de 0-1 binnenschuiven, terwijl de Rotterdammers daarvoor niet goed in de wedstrijd zaten en weinig kansen creëerden.

Het lijkt inmiddels een tendens te worden. Feyenoord houdt de rangen achterin gesloten onder leiding van Botteghin en slaat toe op het moment dat de tegenstander vermoeid raakt. Na de winterstop gebeurde dit al uit bij Roda JC, bij FC Twente en dit keer ook in Den Haag. De eerste echte kans van de wedstrijd lag in het netje. El Ahmadi kreeg de bal via de kluts voor zijn voeten en haalde de trekker succesvol over. Dit seizoen wist het team van Giovanni van Bronckhorst alleen niet te scoren tegen Go Ahead Eagles.

Gezapig

Vooraf waren de verhoudingen dan ook duidelijk. Na het geschutter van de ADO-verdediging vorige week bij Go Ahead Eagles lag het in de lijn der verwachting dat Feyenoord zich makkelijk naar de zege zou voetballen. De op scherp staande Tonny Vilhena en Terence Kongolo werden dan ook aan de kant gehouden.

In de eerste helft bleek niets minder waar, want vanwege het lage tempo wist Feyenoord de verdediging niet in moeilijkheden te brengen. De tweede 45 minuten ging het iets beter, maar bleef het gezapig. Of zoals El Ahmadi er een andere draai aan gaf en na afloop zei: "We bleven geduldig en als we de komende wedstrijden op deze manier winnen, vind ik het prima." Feyenoord scoort toch wel.