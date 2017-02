Waterbedrijf Vitens geeft kookadvies na waterstoring

Voor alle zekerheid raadt het waterbedrijf aan de komende dagen het water voordat u het drinkt drie minuten te koken. ''U kunt het water gewoon gebruiken om te douchen, wassen en voor ander huishoudelijk gebruik. Alleen als u het wil drinken, raden wij u aan het water drie minuten te koken.''

Advies is preventief

''Het kookadvies is puur preventief. We hebben vandaag te maken gehad met een grote breuk in een waterleiding. Wij willen absoluut geen risico nemen. Daarom gaan we het water bemonsteren en uitgebreid testen in ons laboratorium. Totdat de uitslagen er zijn raden wij u aan het water voor consumptie drie minuten te koken.''

Speciaal voor kwetsbare doelgroepen wordt er vanmorgen water uitgedeeld bij kinderdagverblijven, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en BSO's. Zodoende hoeft hier geen water gekookt te worden. Scholen en huisartsen kunnen zelf water ophalen bij de brandweerkazernes die om 08.00 uur open gaan.

Testresultaten

Maandagochtend neemt Vitens watermonsters die ze in hun laboratorium testen. ''Uiterlijk donderdag 23 februari ontvangen wij de resultaten die wij direct aan u terugkoppelen. Het bemonsteren van water is uiterst secuur werk. Dit neemt helaas veel tijd in beslag. In de tussentijd kunt u het water gewoon gebruiken om te douchen, wassen en voor ander huishoudelijk gebruik. Alleen als u het wil drinken, raden wij u aan het water drie minuten te koken.''