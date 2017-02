Winkelovervallen dalen verder, plofkraken nemen toe

Het aantal winkelovervallen is in 2016 opnieuw flink gedaald. In totaal vonden er vorig jaar 276 overvallen plaats. Nog nooit was het aantal geregistreerde winkelovervallen zo laag.

In zeven jaar tijd is het aantal winkelovervallen met meer dan 70 procent gedaald. Detailhandel Nederland is blij met dit resultaat, maar ziet ook een verschuiving naar andere vormen van zeer ingrijpende, georganiseerde criminaliteit, zoals plofkraken.

De aanpak van overvallen in Nederland heeft de afgelopen jaren geleid tot mooie resultaten. Door politieke aandacht voor dit onderwerp en met de instelling van de Taskforce Overvallen is het gelukt om het aantal overvallen sterk terug te dringen. Secretaris Winkelcriminaliteit, Bert van Steeg: “We zijn trots op het gezamenlijke resultaat dat we hebben bereikt. Het laat zien dat ingeslagen weg de juiste is en dat we door moeten gaan om het aantal overvallen terug te dringen. Toch vindt er nog bijna dagelijks een overval in een winkel plaats. Onbegrijpelijk, want door preventie is de buit doorgaans laag tot zeer laag, de kans om gepakt te worden hoog en er volgt vaak een gevangenisstraf van meerdere jaren.”

Plofkraken toegenomen

Ondanks de daling maakt Detailhandel Nederland zich zorgen om de trend die uit de cijfers spreekt. Van Steeg: “Als we kijken naar de cijfers zien we dat het aantal plofkraken de afgelopen jaren weer is toegenomen. Ook dit zijn delicten die grote impact hebben op winkels en winkeliers. En met het aantal plofkraken in de Duitse grensregio meegeteld, zien we slechts een verplaatsing van deze zware vormen van criminaliteit, geen daling.”