Plasterk: “ga stemmen”

Nederlanders zijn blij dat ze in een democratie leven, maar toch brengen veel stemgerechtigden geen stem uit bij de verkiezingen. Uit onderzoek blijkt dat zij vinden dat hun stem onvoldoende gehoord wordt, of dat hun stem toch niet het verschil maakt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lanceert daarom vandaag de campagne 'Elke stem telt', om aan te geven waarom stemmen zo belangrijk is: hoe meer mensen stemmen, dus gehoord worden, hoe beter onze democratie gaat werken.

Minister Plasterk: "Met ‘Elke stem telt’ wil ik ook vooral jongeren duidelijk maken dat zij het verschil kunnen maken in de koers van ons land. Zij zullen immers de gevolgen van de beslissingen van nu voelen. Naast spotjes op televisie en radio, zetten wij daarom ook SnapChat in om met jongeren in gesprek te gaan over de democratie. Ik juich toe dat er vanuit de samenleving ook allerlei initiatieven zijn om jongeren te motiveren te gaan stemmen.” Ook andere sociale media kanalen zoals Facebook worden ingezet om informatie te delen over bijvoorbeeld het tijdstip en de stempas, en mensen kunnen hierop aangeven op 15 maart of zij al gestemd hebben.