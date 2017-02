'Vmbo-leerlingen kunnen straks zonder diploma al vakken gaan volgen op mbo'

Vmbo-leerlingen kunnen dan zonder eerst een vmbo-diploma te halen al vakken gaan volgen het op middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Op deze manier kunnen zij binnen 5 jaar worden opgeleid voor een beroep en hoeven ze geen eindexamen te doen. Dit schrijven meerdere media maandag.

Opzet vmbo aanpassen

Als mbo'ers alvast lessen volgen op het mbo is de overstap straks naar het mbo minder groot. Daarom wil de minister de opzet van het vmbo aanpassen. Zo kunnen scholen voortaan één opleiding aanbieden, waarbij vmbo en mbo voor een deel in elkaar worden geschoven. Snelle leerlingen krijgen daarmee de kans om hun mbo-diploma een jaar eerder te halen.

Het gaat volgens Dekker niet om een grote stelselherziening. Dekker tegen de NOS: 'Voor sommige leerlingen verandert er helemaal niets. Voor anderen betekent het dat we meer gaan variëren met wat er kan. We hebben hierover veel contact gehad met scholen en er is veel enthousiasme.' De leerweg is beslist niet voor alle leerlingen hetzelfde. Sommige leerlingen zullen op hun eigen vakcollege meer les krijgen in hun richting, anderen zullen al eerder tijdens het vmbo lessen op het mbo kunnen volgen.

Meer praktijk

De vmbo-opleiding moet volgens Bussemaker en Dekker ook een stuk praktischer worden. Daarom wil het kabinet de theoretische en gemengde leerweg samenvoegen. Het wordt dan een leerweg met meer praktijk. Leerlingen of scholieren die van het vmbo willen doorstromen naar het havo, moeten wel eerst in vier jaar hun vmbo-diploma halen