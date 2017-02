Vogels doodgeschoten in dierenpark Volkel

Bij dierenpark Zie-ZOO in Volkel zijn tien dode meeuwen in een volière aangetroffen. De vogels bleken doodgeschoten.

De afslachting heeft vermoedelijk plaatsgevonden tussen zaterdagmiddag zes uur en zondagmorgen negen uur. De eigenaar van het park vermoed dat de vogels vanuit een auto zijn afgeschoten met een luchtdrukgeweer.

"De meeuwen zijn met uiterste precisie door hun kop geschoten. Ze hadden allemaal een klein gaatje in de zijkant van hun kop en een groter gat aan het andere uiteinde. Dit is totale waanzin. Ik kan het nog altijd niet geloven", vertelt Manders aan Omroep Brabant. "Wie denkt nou: ik ga vandaag lekker meeuwen schieten bij Zie-ZOO? Ik snap het echt niet, ik heb met niemand ruzie. Ik ben verbijsterd."

De politie is na de vondst direct poolshoogte komen nemen. Het dierenpark ligt vlak naast de bewaakte vliegbasis Volkel. De dierenparkeigenaar Manders hoopt dan ook dat er camerabeelden van de dader(s) zijn.



De beelden moeten nog worden vrijgegeven door Defensie. Het dierenpark heeft aangifte gedaan bij de politie. Meeuwen worden normaliter niet in gevangenschap gehouden. Dat mag alleen wanneer de vogels in gevangenschap zijn geboren.