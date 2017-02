'Elke auto een ademslot en een snelheidsbegrenzer'

Hiervoor pleit commissaris Egbert-Jan van Hasselt van de Nationale Politie in de Telegraaf. Dit is nodig om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen. In de krant zegt Van Hasselt dat automobilisten zich steeds slechter gedragen. 'Afleiding, drankgebruik en een te hoge snelheid in het verkeer zijn steeds vaker de oorzaak van ongevallen. Ik doe een oproep aan de politiek om hier werk van te maken.'

Volgens Van Hasselt is alleen handhaven niet meer voldoende. Van Hasselt in het NOS Radio 1 Journaal: 'Je moet hun gedrag aan de voorkant beïnvloeden.' In de krant reageert landelijk verkeersofficier Achilles Damen. 'Alle technische hulpmiddelen die het veiliger kunnen maken en die helpen het aantal slachtoffers terug te dringen, vind ik de moeite waard. Mits er juridisch geen haken en ogen aan zitten, ben ik voorstander.'

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland is na een jarenlange daling weer gestegen. In 2015 waren dat er 621, vergeleken met 570 in de twee jaren daarvoor.