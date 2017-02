Oplichters doen zich bij toeristen voor als politieman

Omstreeks 20.45 uur werden de twee toeristen aangesproken door drie mannen in burger op de Kruisweg in Hoofddorp. De mannen gaven aan van de politie te zijn en een controle te doen op de aanwezigheid van harddrugs bij de toeristen. De oplichters controleerden de paspoorten van de slachtoffers en eisten ook in hun portemonnee te mogen kijken om te zien of zij wel geld bij zich hadden. Na de controle kregen zij de paspoorten en de portemonnees weer terug. Later bleek het geld gestolen te zijn.

De politie zoekt getuigen en/of slachtoffers van deze oplichters.