Meidenruzie loopt uit op mishandeling

Het slachtoffer werd geschopt, bij de nek gepakt en in haar gezicht geslagen, vermoedelijk omdat zij contact had met een jongen die een relatie heeft met een meisje uit de vriendengroep van de verdachten.

Een 15-jarig meisje uit Tilburg deed aangifte van de mishandeling. Ze vertelde dat ze in de bibliotheek gestudeerd had en buiten toevallig een jongen tegen kwam die zij kent. Ze liep met hem samen verder. Op de Heuvel werd ze, terwijl die jongen in een horecazaak naar het toilet ging, door de een meisje die zij kent aangesproken. Zij vroeg haar wat ze met haar vriend moest. Er stond op dat moment een grote groep meisjes om hen heen. De 15-jarige werd daarna door een van die omstanders tegen haar rechterbovenbeen getrapt, een ander pakte haar bij haar keel vast en kneep deze dicht. Vervolgens werd ze met gebalde vuist in het gezicht geslagen. Ze liep een bloedneus op, waardoor haar kleding besmeurd werd. Ook raakte ze een oorbel kwijt. Een deel van de mishandeling werd gefilmd.