Rode kaart leidt tot kopstoot voor scheidrechter

Rotterdam-Noord

Zondag om 13.45 uur werd er gevoetbald bij een voetbalvereniging aan de Kanaalweg in Rotterdam-Noord. Nadat een speler een rode kaart kreeg, werd hij zo boos dat hij de scheidsrechter een kopstoot gaf.

Buiten bewustzijn

De arbiter, een 60-jarige man uit Rotterdam, was even buiten bewustzijn en had flink hoofdpijn en zag slecht. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte verliet meteen het voetbalveld en vertrok in zijn auto. De politie is een onderzoek gestart en verhoort de getuigen.