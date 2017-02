Vrouw (18) overleden na eenzijdig ongeval, andere vrouw (18) zwaargewond

Maandag is aan het begin van de middag in het Zeeuwse Axel bij een eenzijdig ongeval aan de Hulsterseweg een 18-jarige vrouw uit Terneuzen om het leven gekomen en een andere vrouw, eveneens 18 jaar uit Hulst, zwaargewond geraakt. Dit meldt de politie maandag.

Beknelling

De politie kreeg op maandag 20 februari rond 12.30 uur de melding dat er een auto tegen een boom zou zijn gebotst. Ter plaatse bleek de bij rijdster bekneld te zitten in het voertuig. Een andere vrouw die achter in het voertuig zat werd uit het voertuig gehaald en moest gereanimeerd worden. Helaas mocht dat niet baten en kwam ze te overlijden.

Aanhouding en onderzoek

De 18-jarige bestuurder uit Hulst is aangehouden. Er wordt onderzocht wat de oorzaak van het ongeval is geweest. De bestuurder zal daarvoor worden gehoord, de verkeersongevallen analysedienst deed op de Hulsterseweg technisch onderzoek. De weg was enkele uren afgesloten.